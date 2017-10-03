Кабмін виділить 100 мільйонів гривень на погашення боргів НСК "Олімпійський" - ЗМІ

Кабінет міністрів України вирішив погасити борги, які виникли у НСК "Олімпійський" у Києві в результаті реконструкції до фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомляє "Обозреватель", мова йде про виділення 99,9 млн грн на погашення заборгованості. Це є антикорупційним кроком уряду.

Названі відповідальні за вирішення даного питання. Державна казначейська служба зобов'язана до кінця 2017 року забезпечити спрямування коштів держпідприємства «Фінансування інфраструктурних проектів». А Держагентство інфраструктурних проектів повинно забезпечити погашення зазначеним підприємством боргів НСК «Олімпійський», а також проконтролювати цільове використання коштів.

Повідомляється, що цього разу компанії обрані прозоро і відкрито, раніше ж інформація була закритою.

Відповідне розпорядження прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана буде опубліковано на урядовому порталі найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2017 року стало відомо, що рахунки НСК "Олімпійський" заарештували за борги. Повідомлялося, що "Олімпійський" протягом п'яти років має заборгованість перед підрядниками за виконання реконструкції на суму понад 145 млн грн.