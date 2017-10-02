Марлос: Я буду співати гімн України, вже трохи знаю текст (відео)

Півзахисник «Шахтаря» Марлос, який отримав днями український паспорт і викликаний до збірної України, дав свій коментар на спеціальній прес-конференції в Харкові, повідомляє Sport Arena.

"Я дуже щасливий. У мене з'явилася можливість, про яку я давно думав. Це було щире рішення, яке виходило з мого серця. Це бажання говорило за мене голосніше. Сподіваюся, всі українці будуть мене підтримувати. Радий, що і преса, і люди у відгуках на новину мене підтримували. А ті хто проти... Я зроблю все можливе, щоб вони мені повірили і поміняли свою думку.

Як поставилася до рішення моя сім'я? Вона мене повністю підтримала. Я радився з дружиною і батьками. Вони всі мене підтримали. Це було наше спільне рішення. Насправді, я дуже щасливий. Це одне з найважливіших рішень в житті. В Україні я пережив багато хороших моментів, радий, що живу в такій країні, де багато прекрасних людей.

Як в "Шахтарі" поставилися до мого рішення? Я вже довго говорив хлопцям, що хочу виступати за збірну України. Вони мене підтримували. Зараз, коли я отримав виклик, всі мене привітали. Я радий їх такому ставленню", - сказав Марлос.

Футболіст також зазначив, що спілкувався раніше з Андрієм Шевченком.

"Коли я вперше зустрівся з Шевченком, то відразу ж сказав йому, що хочу грати за збірну України. Шевченко мені сказав, що запросить мене у збірну, коли буде така можливість.

Читайте такожМарлос буде виступати за збірну України під дев'ятим номеромПотім я говорив з Євгеном Красніковим (спортивним директором збірної України, - УНІАН) і Маркевичем. Вони мене підтримували, і їхня підтримка допомогла мені зробити цей непростий крок і прийняти українське громадянство.

На якій позиції у збірній мене бачить Шевченко? Я, коли починав свою кар'єру в Бразилії, то грав на багатьох позиціях - нападника і навіть опорника. Тому прекрасно розумію, що у збірної України Коноплянка і Ярмоленко - це головні гравці. Ярмоленко - дуже талановитий футболіст.

Всі ми прекрасно розуміємо їхній рівень, тож де мені скажуть грати, там я і буду приносити користь збірній України. Якщо мене поставлять на місце П'ятова, то буду грати і там.

Чи переживаю я, що буду в збірній одним, так би мовити, іноземцем? Я чудово розумію як російську, так і українську мови. Але ще є у мене складнощі з розмовою на цих мовах. Цю прес-конференцію із задоволенням дав би російською або українською. Сам на сам я можу поспілкуватися, але перед камерами мені складно".

Також Марлос зізнався, що готовий співати гімн України.

"Чи буду співати гімн України? Так. Я прийняв важливе рішення стати громадянином України, тому у мене немає страху перед його виконанням. Я буду співати гімн України. Його текст я вже трохи знаю. Зараз можу промовити текст, але не заспівати".

Як повідомляв УНІАН, Марлос може дебютувати у національній збірній України в матчах проти Косова (6 жовтня) і Хорватії (9 жовтня).