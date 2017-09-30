"Олександрія" та "Зірка" зіграли внічию в матчі УПЛ

В Олександрії завершився матч 11-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Олександрія" зіграла внічию з "Зіркою" з Кропинвицкого, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 0:0.

Матч пройшов з невеликою територіальною та ігровою перевагою господарів поля, які все ж не зуміли реалізувати її в гол. Найбільш активними в атаці у "Олександрії" були Валерій Бондаренко і Віталій Паламар. З іншого боку, у гостей відмінно провів матч воротар Євген Паст.

Таким чином, команди залишилися на 8-9-му місцях турнірної таблиці. У обох колективів тепер по 9 очок.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні донецький "Олімпік" обіграв "Маріуполь" в надрезультативному матчі в Києві.