Ярмоленко забив перший гол у Бундеслізі в переможному матчі "Боруссії" проти "Аугсбурга"

В Аугсбурзі (Німеччина) завершився матч 7-го туру чемпіонату Німеччини з футболу серед команд Бундесліги, в якому Аугсбург програв дортмундської "Боруссії", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 1:2.

Вже на 6-й хвилині гри рахунок забитим голам у Бундеслізі відкрив український легіонер "Боруссії" Андрій Ярмоленко. Після подачі кутового м'яч заметушився по воротарському майданчику господарів, після чого Андрій майстерно п'ятою відправив його у ворота - 0:1.

За 5 хвилин, на 11-й, Каюбі зрівняв рахунок, проте на 23-й хвилині Шинджі Кагава знову вивів гостей вперед. Перевагу дортмундців в самій кінцівці матчу, на 80-й хвилині, міг збільшити П'єр-Емерік Обамеянг, але не реалізував пенальті.

Таким чином, "Боруссія" здобула 6-у перемогу в 7-ми матчах Будесліги (при 1 нічиїй) і продовжує впевнено лідирувати в турнірній таблиці - 19 очок.