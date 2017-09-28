Фанат вибіг на поле, щоб поцілувати бутси Мессі (відео)
15:23, 28 вересня 2017Футбол
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Кумедний епізод стався під час матчу "Спортинг" - "Барселона".
Фанат вибіг на поле під час поєдинку Ліги чемпіонів у Лісабоні / FourFourTwo
У матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів фанат "Барселони" вибіг на поле, щоб поцілувати бутси Ліонеля Мессі.
Читайте такожЯк Мессі опустили з небес на землю: попередження зірковому аргентинцеві (відео)Наприкінці поєдинку "Барселони" в Лісабоні зі "Спортингом" хлопець підбіг до свого кумира, щоб висловити своє захоплення грою аргентинця, повідомляє FourFourTwo. Мессі тепло обійняв свого фаната, а коли стюарди забирали вболівальника, потиснув йому на прощання руку. Однак перш, ніж піти, хлопець опустився на коліна і поцілував бутси футболіста.
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