Фанат вибіг на поле, щоб поцілувати бутси Мессі (відео)

У матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів фанат "Барселони" вибіг на поле, щоб поцілувати бутси Ліонеля Мессі.

Читайте такожЯк Мессі опустили з небес на землю: попередження зірковому аргентинцеві (відео)Наприкінці поєдинку "Барселони" в Лісабоні зі "Спортингом" хлопець підбіг до свого кумира, щоб висловити своє захоплення грою аргентинця, повідомляє FourFourTwo. Мессі тепло обійняв свого фаната, а коли стюарди забирали вболівальника, потиснув йому на прощання руку. Однак перш, ніж піти, хлопець опустився на коліна і поцілував бутси футболіста.