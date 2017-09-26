"Металіст-1925" оголосив про звільнення головного тренера

Харківський «Металіст-1925» оголосив про те, що посаду головного тренера команди залишив Олександр Призетко.

Сторони розірвали контракт за обопільною згодою. Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Виконуючим обов'язки головного тренера буде спортивний директор клубу В'ячеслав Хруслов.

Нагадаємо, що після 13 турів «Металіст-1925» очолює турнірну таблицю групи «Б» другої ліги, набравши в 13 матчах 29 очок.

Відзначимо, що "Металіст-1925" прийшов на зміну "Металісту", який припинив своє існування влітку 2016 року. За підсумками минулого сезону в чемпіонаті аматорських команд "Металіст-1925" здобув право грати у другій лізі.