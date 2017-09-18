Відомий футболіст Андрій Воронін увійшов у тренерський штаб збірної України

Екс-форвард «Байєра» і «Ліверпуля» Андрій Воронін увійшов до тренерського штабу збірної України. Про це стало відомо Football.ua.

38-річний фахівець стане скаутом національної команди і буде переглядати матчі кандидатів у збірну за кордоном.

Нагадаємо, на початку 2017 року Андрій Воронін розпочав тренерську кар'єру, очоливши німецький клуб "Бюдеріх", який виступає в сьомому за силою дивізіоні Німеччини. Але пізніше був змушений покинути пост наставника німецького клубу через велику зайнятість.

Андрій Воронін грав за німецькі "Боруссію" М, "Майнц", "Кельн", "Байєр", "Герту" і "Фортуну". Також він має досвід виступів за англійський "Ліверпуль" і російське "Динамо" М.