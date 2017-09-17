Онлайн-відеотрансляція, "Зоря" - "Карпати": Прем'єр-ліга, 9 тур

У Запоріжжі сьогодні відбудеться матч 9-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" прийме львівські "Карпати", повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустрічаються команди, які на даний момент посідають у турнірній таблиці УПЛ 7-е і 11-е місця.

Якщо "Карпати" в останні роки вже привчили своїх уболівальників до боротьби за виживання в елітній лізі чемпіонату України, "Зоря" весь цей час була в числі лідерів українського футболу і навіть подумувала про боротьбу за 2-е місце і виступи в Лізі чемпіонів.

Старт нинішнього сезону у виконанні луганчан став справжньою сенсацією зі знаком мінус - 2 перемоги при 2 нічиїх та 4 поразки - 8 очок. До того ж, команда програла стартовий матч групового етапу Ліги Європи на своєму полі номінальному аутсайдеру групи шведському "Эстерсунду" - 0:2, посівши місце того самого аутсайдера.

У сьогоднішньому матчі очки вкрай необхідні і одній, і іншій команді. Ось тільки "Зорю" назвати фаворитом у цьому матчі вже ніяк не можна.

Гра "Зоря" - "Карпати" розпочнеться в Запоріжжі на "Славутич-Арена" о 17.00.

ТВ-трансляція - телеканал 2+2.