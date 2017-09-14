В рейтингу ФІФА Україна посіла 24-е місце, збірна Росії оновила своє дно

Сьогодні опублікований новий рейтинг національних збірних з футболу, повідомляє fifa.com.

Збірна України, яка за попередній місяць здобула перемогу над Туреччиною і програла Ісландії, піднялася на три позиції і посідає 24-е місце.

Збірна Росії встановила антирекорд, посівши найнижче у своїй історії 64-е місце в рейтингу ФІФА.

Росіяни з 558 очками опустилася на дві позиції у списку, оновивши особистий антирекорд. Найгіршим результатом збірної Росії до цього було 63-є місце в червневому рейтингу цього року. Росіяни розташувалася нижче збірних Алжиру (63-е місце), Китаю (62-ге), Ямайки (61-е) і Панами (60-е).

Очолюють список кращих команд німці. На другому місці йде збірна Бразилії, на третьому — Португалії. Крім них, у топ-10 увійшли команди Аргентини, Бельгії, Польщі, Швейцарії, Франції, Чилі та Колумбії.