Ярмоленко потрапив до заявки "Боруссії" на Лігу чемпіонів
16:43, 04 вересня 2017Футбол
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Українець заявлений під дев'ятим номером.
Андрій Ярмоленко зможе зіграти за "Боруссію" у Лізі чемпіонів 13 вересня / bild.de
Півзахисник дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко потрапив до заявки свого клубу на матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Українець заявлений під дев'ятим номером.
Нагадаємо, «Боруссія» зіграє в одній групі з мадридським «Реалом», лондонським «Тоттенхемом» і АПОЕЛом (Кіпр).
Перший матч "Джмелі" (прізвисько дортмундської "Боруссії") проведуть 13 вересня на виїзді проти «Тоттенхема», повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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