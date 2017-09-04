Ярмоленко потрапив до заявки "Боруссії" на Лігу чемпіонів

Півзахисник дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко потрапив до заявки свого клубу на матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Українець заявлений під дев'ятим номером.

Нагадаємо, «Боруссія» зіграє в одній групі з мадридським «Реалом», лондонським «Тоттенхемом» і АПОЕЛом (Кіпр).

Перший матч "Джмелі" (прізвисько дортмундської "Боруссії") проведуть 13 вересня на виїзді проти «Тоттенхема», повідомляє офіційний сайт УЄФА.