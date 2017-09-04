Тренер "Динамо" Хацкевич: Циганков готовий грати на позиції Ярмоленка (відео)
13:18, 04 вересня 2017Футбол
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Наставник "біло-синіх" розповів про ігровий прогрес своїх підопічних.
Олександр Хацкевич / УНІАН
Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич в інтерв'ю програмі "Профутбол" поділився враженнями від виступу деяких гравців його команди. Також наставник "біло-синіх" зазначив, що визначився з заміною Андрія Ярмоленка.
"Як я бачу цю ситуацію - той же Циганков на сьогоднішній момент вже готовий грати. Інше питання - як він буде грати. Маю на увазі ефективність його гри. Це ми вже подивимося в процесі. Але він хлопець досить цікавий та креативний.
Для Циганкова настає такий період, коли він повинен виходити і показувати рівень своєї майстерності в кожній грі. Є проблема не тільки у Циганкова і у Гонсалеса. Така проблема була і в Ярмоленка. Вони не хочуть грати на оборону".
Перше телевізійне інтерв'ю головного тренера київського "Динамо" Олександра Хацкевича
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