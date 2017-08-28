Ярмоленко успішно пройшов медогляд у "Боруссії"

Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко вже незабаром повинен завершити перехід в дортмундську "Боруссію".

У неділю з'явилася інформація, що Ярмоленко відправився в Дортмунд для проходження медогляду і подальшого переходу в місцеву "Боруссію". Також повідомлялося, що сума трансферу складе 25 мільйонів євро.

Як вдалося дізнатися виданню Sport Arena з джерела, близького до дортмундського клубу і безпосередньо до його спортивного директора Міхаеля Цорка, Ярмоленко в неділю успішно пройшов медобстеження. Офіційне підтвердження його переходу — справа найближчої доби. На даний момент всі формальності угоди вже улагоджені, а трансфер капітана "Динамо" обійдеться "Боруссії" дійсно в 25 мільйонів євро.

Про те, що "Боруссія" визначилася з новачком, і ним у найближчі дні повинен стати Ярмоленко, пишуть також німецькі ЗМІ, зокрема, видання Kicker і Bild.

В Україні, спираючись на інформацію власних джерел, про сенсаційний трансфер Ярмоленка з "Динамо" у "Боруссію" повідомили ведучий програми "ПроФутбол" Ігор Циганик і проект FootballHub.

У Дортмунді український гравець повинен стати заміною французові Усману Дембеле, який перейшов напередодні в "Барселону" за 105 мільйонів євро.