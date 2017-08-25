Оприлюднений календар матчів "Зорі" у Лізі Європи

Луганчани зіграють шість матчів групового етапу.

Став відомий календар луганської «Зорі» в рамках групового етапу Ліги Європи, повідомляє прес-служба ФК «Зоря». Нагадаємо, що разом з українською командою у групі також присутні «Герта» (Німеччина), «Атлетик» (Іспанія) і «Естерсунд» (Швеція). Домашні матчі луганська команда проводитиме у Львові на «Арені Львів». 1 тур (14 вересня) Зоря – Естерсунд Герта – Атлетик 2 тур (28 вересня) Атлетик – Зоря Естерсунд – Герта 3 тур (19 жовтня) Естерсунд – Атлетик Зоря – Герта 4 тур (2 листопада) Атлетик – Естерсунд Герта – Зоря 5 тур (23 листопада) Естерсунд – Зоря Атлетик – Герта 6 тур (7 грудня) Зоря – Атлетик Герта – Естерсунд

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