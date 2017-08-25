Оприлюднений календар матчів "Зорі" у Лізі Європи
18:24, 25 серпня 2017Футбол
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Луганчани зіграють шість матчів групового етапу.
"Зоря" зіграє шість матчів у Лізі Європи / uefa.com
Став відомий календар луганської «Зорі» в рамках групового етапу Ліги Європи, повідомляє прес-служба ФК «Зоря».
Нагадаємо, що разом з українською командою у групі також присутні «Герта» (Німеччина), «Атлетик» (Іспанія) і «Естерсунд» (Швеція). Домашні матчі луганська команда проводитиме у Львові на «Арені Львів».
1 тур (14 вересня)
Зоря – Естерсунд
Герта – Атлетик
2 тур (28 вересня)
Атлетик – Зоря
Естерсунд – Герта
3 тур (19 жовтня)
Естерсунд – Атлетик
Зоря – Герта
4 тур (2 листопада)
Атлетик – Естерсунд
Герта – Зоря
5 тур (23 листопада)
Естерсунд – Зоря
Атлетик – Герта
6 тур (7 грудня)
Зоря – Атлетик
Герта – Естерсунд
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