Оприлюднений календар матчів "Зорі" у Лізі Європи

18:24, 25 серпня 2017
Футбол
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Луганчани зіграють шість матчів групового етапу.

Українські та хорватські команди склали дві пари учасників кваліфікації Ліги Європи / uefa.com

Став відомий календар луганської «Зорі» в рамках групового етапу Ліги Європи, повідомляє прес-служба ФК «Зоря».

Нагадаємо, що разом з українською командою у групі також присутні «Герта» (Німеччина), «Атлетик» (Іспанія) і «Естерсунд» (Швеція). Домашні матчі луганська команда проводитиме у Львові на «Арені Львів».

1 тур (14 вересня)

Зоря – Естерсунд

Герта – Атлетик

2 тур (28 вересня)

Атлетик – Зоря

Естерсунд – Герта

3 тур (19 жовтня)

Естерсунд – Атлетик

Зоря – Герта

4 тур (2 листопада)

Атлетик – Естерсунд

Герта – Зоря

5 тур (23 листопада)

Естерсунд – Зоря

Атлетик – Герта

6 тур (7 грудня)

Зоря – Атлетик

Герта – Естерсунд

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Теги: #Зоря у Лізі Європи#календр ігор Зорі у ЛЄ