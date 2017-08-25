Хацкевич після матчу з "Марітіму": Не у всіх ситуаціях хлопцям вистачало терпіння

Наставник київського "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував матч з португальським "Марітіму" на традиційній прес-конференції, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

"На першому плані у нас був результат, і команда досягла його. Можливо, гра була не такою яскравою, але по самовіддачі і пересуванню претензій немає, хлопці виклалися і добилися результату, що найголовніше на даний момент", - повідомив Хацкевич.

"Звичайно, розбираючи першу гру, ми говорили хлопцям, що і сьогодні буде дуже багато боротьби, спірних ситуацій. Не у всіх моментах їм вистачало терпіння - наприклад, в першому таймі дуже емоційно сприймав рішення арбітра Ярмоленко... А те, що гра буде важкою, ми зрозуміли ще після першого матчу", - додав Хацкевич.

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Говорячи про жеребкування, Хацкевич відзначив: "Не хотілося б потрапити на представника Казахстану - дуже далеко летіти туди. Зараз ми літали на Мадейру, і відчули на собі, що цей фактор дійсно має значення. Ви бачили, як сьогодні зводило судомами ноги гравців португальського клубу ... Що стосується жеребкування групового турніру, то на неї вплинути не можемо. Але хто б не попався, там вже буде легше грати, не буде такого тиску, як в матчах навиліт ".

А кажучи про те, яке завдання буде стояти перед командою в груповому турнірі Ліги Європи, зазначив: "Давайте спочатку дізнаємося наших суперників по групі і будемо все робити поступово".

Як повідомляв УНІАН, напередодні київське "Динамо" обіграло "Марітіму" з рахунком 3:1 в матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи і вийшло в основний турнір.