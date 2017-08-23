Головний тренер БАТЕ Єрмакович: Повинні довести, що перша гра з "Олександрією" була непорозумінням

Головний тренер білоруського БАТЕ (Борисов) Олександр Єрмакович дав свій коментар за добу до гри Ліги Європи проти "Олександрії", повідомляє офіційний сайт української команди.

«Завтра в основному будуть грати ті футболісти, які грали в першій грі. Вони повинні продемонструвати свій справжній рівень і довести, що перша гра була непорозумінням», — почав Єрмакович.

Також тренер поскаржився: «Добиралися на гру непросто. Був переліт, а потім 2,5 години їхали на автобусі. Розуміємо, що буде дуже складно, але впевнені у своїх силах».

Читайте такожТренер БАТЕ зазначив бійцівський характер українських клубівБілоруський фахівець також охарактеризував суперника: «Не буду лукавити. У виконанні "Олександрії" ми побачили те, що й думали (у першому матчі). Це хороша навчена команда, яка грає в чемпіонаті України з такими грандами, як "Шахтар" і "Динамо". Нас більше здивувала не гра "Олександрії", а наші дії. У себе вдома в святковий день суперник може зіграти ще мобільнішими. Нам потрібно бути до цього готовими».

«Нікого виділити в "Олександрії" не можу. Досить рівна команда, яка в цілому зіграла здорово. Не можу сказати, що хтось один є слабким або сильною ланкою», - додав тренер.

«Рахунок 1:1 у домашній грі — звичайно, не той результат, який нас влаштовує. Ми розуміємо складність ситуації, тому завтра повинні зіграти набагато краще», - підсумував Єрмакович.

Як повідомляв УНІАН, матч "Олександрія" – БАТЕ відбудеться завтра, 24 серпня. Перша гра завершилася з рахунком 1:1. Для виходу в основний етап Ліги Європи українській команді треба уникнути поразки або нічиєї починаючи з рахунку 2:2 і більше. У разі повторення результату першої гри (1:1) буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.