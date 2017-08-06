"Верес" здобув першу перемогу в УПЛ, обігравши у гостях "Зірку"

У Кропивницькому відбувся матч 4-го туру української Прем'єр-ліги, в якому місцева "Зірка" приймала новачка дивізіону рівненський "Верес". Гості здобули вольову перемогу з рахунком 3:1.

Першими відзначилися гравці "Зірки" - на 31-й хвилині Ігор Загальський вивів кропивничан вперед. "Верес" відповів голом у роздягальню - на 45+1-й хвилині Сергій Сімінін розібрався у чужому штрафному і зрівняв рахунок.

Ключовим епізодом другого тайму стало вилучення Тараса Качараби, після чого "Зірка" залишилися у меншості. "Верес" скористався ситуацією сповна. Вже через дві хвилини Ростислав Волошинович реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером. А у компенсований час Михайло Сергійчук поставив крапку.

3:1 - перемога "Вереса" у гостях. Це перший успіх і перші забиті м'ячі рівненчан у Прем'єр-лізі, до цього у команди Юрія Вірта були три нульові нічиї.