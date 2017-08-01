ФК "Шахтар" почав продавати квитки на домашні матчі з відкритою датою
На вибір надаються 10 ігор за участю гірників.
Футбольний клуб «Шахтар» підготував для вболівальників нову пропозицію – квиток з відкритою датою, повідомляє офіційний сайт.
Купивши його, ви можете самостійно вибрати з представленого списку цікавий матч і відвідати його.
05.08.2017. 19:30. «Шахтар» – «Маріуполь»
19.08.2017*. «Шахтар» – «Олімпік»
09.09.2017. «Шахтар» – «Зоря»
29.09.2017. «Шахтар» – «Карпати»
14.10.2017. «Шахтар» – «Ворскла»
29.10.2017. «Шахтар» – «Сталь»
18.11.2017. «Шахтар " – «Олександрія»
02.12.2017. «Шахтар» – «Верес»
17.02.2018. «Шахтар» – «Чорноморець»
24.02.2018. «Шахтар» – «Зірка»
Власникам квитків з відкритою датою на ОСК «Металіст» будуть надані місця в секторах 10, 11 і 12.
Вже 5 серпня вболівальники зможуть використовувати їх на поєдинку «Шахтар» – «Маріуполь». Початок гри о 19:30.