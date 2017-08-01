ФК "Шахтар" почав продавати квитки на домашні матчі з відкритою датою

Футбольний клуб «Шахтар» підготував для вболівальників нову пропозицію – квиток з відкритою датою, повідомляє офіційний сайт.

Купивши його, ви можете самостійно вибрати з представленого списку цікавий матч і відвідати його.

05.08.2017. 19:30. «Шахтар» – «Маріуполь»

19.08.2017*. «Шахтар» – «Олімпік»

09.09.2017. «Шахтар» – «Зоря»

29.09.2017. «Шахтар» – «Карпати»

14.10.2017. «Шахтар» – «Ворскла»

29.10.2017. «Шахтар» – «Сталь»

18.11.2017. «Шахтар " – «Олександрія»

02.12.2017. «Шахтар» – «Верес»

17.02.2018. «Шахтар» – «Чорноморець»

24.02.2018. «Шахтар» – «Зірка»

Власникам квитків з відкритою датою на ОСК «Металіст» будуть надані місця в секторах 10, 11 і 12.

Вже 5 серпня вболівальники зможуть використовувати їх на поєдинку «Шахтар» – «Маріуполь». Початок гри о 19:30.