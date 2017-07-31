Епічний пенальті в матчі УПЛ: дике невезіння гравців "Вереса" (відео)

У вчорашньому матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги між "Олімпіком" та "Вересом" (0:0) гравці гостей мали чудовий шанс здобути перемогу буквально за хвилину до кінця зустрічі.

Читайте також"Олімпік" і "Верес" провели черговий матч без голів в УПЛУ ворота господарів був призначений пенальті, який взявся виконувати Руслан Степанюк. Футболіст "Вереса" пробив у штангу, але і на цьому нефарт для рівнян не вичерпався. Партнер Степанюка на добиванні розстрілював ворота впритул, але влучив вже в іншу стійку.

Рахунок так і не був відкритий.