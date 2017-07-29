Ультрас "Сталі" планували зірвати матч УПЛ з "Шахтарем"

Активні фанати "Сталі" з Кам'янського хотіли зірвати матч 3-го туру української Прем'єр-ліги проти "Шахтаря". Про це в інтерв'ю телеканалу Футбол 2 розповів глава служби безпеки "Сталі" Андрій Мороз, повідомляє SportArena.

«Інформація надходила з різних джерел, і ми прийняли це все в роботу, ретельно готувалися до заходу. Спільно з поліцією і службами стадіону були прийняті необхідні заходи, і інформація про можливий зрив матчу підтвердилася», — сказав Мороз.

«У результаті нашої роботи і огляду стадіону було знайдено та знешкоджено понад 70 одиниць різних піротехнічних засобів. Думаю, цього було досить, аби зірвати матч, а заяви звучали не просто так. Вважаю, на даний момент ми підготовлені, тому матч пройде в хорошому режимі», - додав глава СБ.

За словами Мороза, головною причиною невдоволення вболівальників є те, що команда третій сезон поспіль не грає матчі в рідному місті.

«В процесі матчу щось ще може з'явитися, але ми працюємо над цим, аби всього запобігти. Ультрас висловлюють своє невдоволення тим, що команда не грає в Кам'янському, немає свого стадіону, тому є такі розбіжності з клубом. Далі вже цим інцидентом буде займатися поліція, а ми спільно все задокументували і будемо тримати справу на контролі», - підсумував Мороз.

Як повідомляв УНІАН, матч "Сталі" та "Шахтаря" завершився з рахунком 1:2.