Заарештований президент Федерації футболу Іспанії буде виключений з ФІФА і УЄФА

Президент Федерації футболу Іспанії Анхель Марія Вільяр найближчим часом втратить свої посади в УЄФА і ФІФА, повідомляє SportArena посиланням на AS.

Вранці 18 липня іспанська поліція заарештувала Вільяра з дозволу Верхового суду Іспанії за підозрою в корупції.

В УЄФА і ФІФА після корупційних скандалів, які спіткали ці організації в останні роки, існує новий Кодекс етики, згідно з яким особа, що утримується під вартою, не має права обіймати будь-яку керівну посаду.

Читайте такожВіце-президент ФІФА заарештований за підозрою в корупціїУ зв'язку з цим, бос УЄФА Александер Чеферін і його колега з ФІФА Джанні Інфантіно очікують від Вільяра добровільного складання повноважень, або ж будуть змушені усунути його від посади на підставі правил організацій.

За даними джерела, зарплата Вільяра у ФІФА становить 300 тисяч євро в рік, а заробіток УЄФА — 250 тисяч за аналогічний період. При цьому на посаді президента Федерації футболу Іспанії функціонер заробляє 144 тисячі євро щорічно, тому в разі відсторонення від посад у ФІФА і УЄФА позбутися більшої частини своїх легальних доходів.