Український легіонер "Манчестер Сіті" Зінченко відправився з командою в турне по США

16:43, 17 липня 2017
Футбол
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Наш футболіст повернувся з оренди в голландському ПСВ і намагається закріпитися в основній обоймі "городян".

Зінченко намагається закріпитися в складі

Український легіонер англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко відправився з командою в заокеанське турне в США в рамках передсезонного збору, про що повідомляв на персональній сторінці в Instagram.

Гравець потрапив до складу делегації, незважаючи на те, що раніше "городяни" не мали потреби в послугах 20-річного українця.

Вихованець академії донецького "Шахтаря" влітку 2016-го року перейшов з російської Уфи" в "Сіті", але після передсезонної підготовки відправився в оренду в голландський ПСВ з Ейндховена. У складі ПСВ гравець не мав стабільного місця в складі, провівши лише 12 матчів за команду (4 - у стартовому складі).

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо про те, що український легіонер німецької "Шальке 04" з Гельзенкірхена Євген Коноплянка відправився зі своєю командою в передсезонне турне в Китай.

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Теги: #США#збірна України#Манчестер Сіті