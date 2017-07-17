Український легіонер "Манчестер Сіті" Зінченко відправився з командою в турне по США

Український легіонер англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко відправився з командою в заокеанське турне в США в рамках передсезонного збору, про що повідомляв на персональній сторінці в Instagram.

Гравець потрапив до складу делегації, незважаючи на те, що раніше "городяни" не мали потреби в послугах 20-річного українця.

Вихованець академії донецького "Шахтаря" влітку 2016-го року перейшов з російської Уфи" в "Сіті", але після передсезонної підготовки відправився в оренду в голландський ПСВ з Ейндховена. У складі ПСВ гравець не мав стабільного місця в складі, провівши лише 12 матчів за команду (4 - у стартовому складі).

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо про те, що український легіонер німецької "Шальке 04" з Гельзенкірхена Євген Коноплянка відправився зі своєю командою в передсезонне турне в Китай.