"Манчестер Сіті" уклав контракт з найдорожчим захисником в історії футболу

Правий захисник «Тоттенхема» Кайл Уокер перейшов в «Манчестер Сіті». Про це повідомив офіційний твіттер "горожан".

Контракт з 27-річним англійцем розрахований на 5 років. За неофіційною інформацією, сума трансферу склала 54 млн фунтів. В історії світового футболу це найбільша сума, яку коли-небудь заплатили за захисника.

«Я дуже радий перейти в „Манчестер Сіті“ і не можу дочекатися початку сезону. Пеп Гвардіола - один з найбільш шанованих тренерів світу, він повинен допомогти вивести мою гру на новий рівень», — сказав Уокер.

Уокер виступав за «Тоттенхем» з 2009 року. За цей час він провів 228 матчів і забив 4 голи.