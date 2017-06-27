Головний тренер збірної України з футболу Шевченко: "За Ярмоленком стежать не тільки в "Баварії"

В період літнього міжсезоння головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про перспективи кращого гравця своєї команди змінити клуб, а також відзначив його високий моральний дух, повідомляє Кoманда1.

- Я вважаю Андрія хорошим професіоналом і відмінним гравцем. Повірять в нього, куплять його — буду тільки радий. За нього і за "Динамо". Думаю, що за Ярмоленком стежать не тільки "Баварія" і Анчелотті, але й інші хороші клуби. Там дуже важлива довіра. Важливо, щоб всі зірки зійшлися. Ось цього я Ярмоленку і бажаю, - зазначив Шевченко.

"Андрій — справжній професіонал, розсудливий хлопець. У нього є його кар'єра, і він повинен про неї думати завжди. Повинен вичавлювати з неї максимум. Навіть якщо він залишиться в Києві, у нього буде можливість грати, сподіваюся, в Лізі чемпіонів, брати участь у важливих матчах за збірну, прагнути виступити на чемпіонаті світу.

Втім, Ярмоленко думає і поводиться саме так, як я кажу. Іншої поведінки і настрою ми за ним не помічали. Розумію, що у всіх поєдинках чемпіонату України грати на максимумі своїх можливостей складно, але тут вже все залежить від особистих амбіцій. В Динамо теж є все, щоб їх реалізовувати", - додав головний тренер збірної.

Як повідомляв УНІАН, раніше з'явилася інформація про те, що лідером київського "Динамо" зацікавилися в мюнхенській "Баварії".