Збірна Ірану стала другою командою, яка поїде у Росію на чемпіонат світу

Збірна Ірану з футболу стала другою командою, яка подолала кваліфікацію чемпіонату світу 2018 року і забезпечила путівку на мундіаль.

Сьогодні Іран на своєму полі переграв Узбекистан (2:0) в матчі 8-го туру азіатського відбору на ЧС-2018 в Групі А. Перший гол у матчі на 27-й хвилині забив нападник російського "Ростова" Сердар Азмун, а в кінцівці перевагу іранців подвоїв форвард турецького "Різеспора" Мехді Таремі.

В активі збірної Ірану, яку очолює португальський тренер Карлуш Кейруш, стало 20 очок, і вона відірвалася на вісім очок від Узбекистану, який посідає третє місце. Пряму путівку від Азії на чемпіонат світу-2018 отримають команди, які посядуть перші два місця у двох групах. Збірним, які посядуть треті місця, належить грати стикові матчі.

Збірна Ірану - всього лише третій підтверджений учасник чемпіонату світу 2018 року. Першою стала збірна Росії як господар форуму. У березні 2017 року гарантувала собі участь на турнірі і команда Бразилії.

Як планується, чемпіонат світу повинен пройти в Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року.