"Реал" розтрощив "Ювентус" у фіналі Ліги чемпіонів

В Кардіффі (Уельс) завершився фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2016/17, в якому мадридський "Реал" обіграв туринський "Ювентус", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 4:1.

Команди обережно почали матч, але досить швидко розігралися. І на 20-й хвилині "Королівський клуб" з Мадрида провів розгонисту атаку, яку влучним низовим ударом у дальній кут завершив Кріштіану Роналду - 1:0. Гольову передачу з правого флангу зробив Карвахаль.

Втім, досить скоро відродили інтригу гравці туринського клубу, які все-таки вважалися аутсайдерами в цьому матчі. На 27-й хвилині рахунок зрівняв Маріо Манджукич. Після знижки Ігуаїна його партнер у падінні через себе по дузі відправив м'яч у дальній кут - красивий гол. Не обійшлося без помилки голкіпера "Реала" Наваса, який далеко вийшов з воріт - 1:1.

Доля матчу на користь "Реала" була вирішена протягом 3 хвилин в середині другого тайму. На 61-й хвилині Тоні Кроос бив з-за меж штрафного, але захисник вибив. На добиванні Каземіро завдав удар з ходу метрів з 30-ти і м'яч після рикошету залетів у правий від Буффона кут воріт. А на 64-ій хвилині після передачі на хід по правому флангу Модріч встиг наздогнати м'яч і зробив простріл, а Кріштіану Роналду точно пробив повз Буффона в дальній кут воріт.

Остаточно "поховав" шанси своєї команди гравець "Ювентуса" Куардадо, який був вилучений з поля на 84-й хвилині. Рамос в підкаті вибив м'яч, а колумбієць рукою зачепив опонента. Арбітр вирішив показати Куадрадо попередження за неспортивну поведінку, яке стало другим для гравця.

Нарешті, вже в доданий арбітром час, на 91-й хвилині, Асенсіо забив четвертий гол мадридської команди в цьому матчі.

Таким чином, "Реал" став першим клубом в історії, який виграв Лігу чемпіонів двічі поспіль.