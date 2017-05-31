Шацьких, Лужний і Шовковський увійдуть в тренерський штаб Хацкевича в "Динамо" - ЗМІ

У разі, якщо головним тренером київського "Динамо" стане Олександр Хацкевич, в його тренерський штаб увійдуть Максим Шацьких, Олег Лужний і Олександр Шовковський. Про зміни у керівництві команди стало відомо Dynamomania.

Колишній капітан "Динамо" Олег Лужний уже працював у тренерському штабі динамівців з 2006-го по 2012 рік, а в 2007-му і 2010-му був виконуючим обов'язки головного тренера.

Максим Шацьких є кращим бомбардиром чемпіонатів України. На даний момент Шацьких є асистентом Юрія Мороза в "Динамо" (U-19).

Тренеров воротарів "Динамо" буде Олександр Шовковський, який взимку завершив ігрову кар'єру.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня керівництво "Динамо" повідомить ім'я нового головного тренера. У Сергія Реброва закінчується контракт з клубом наприкінці травня.