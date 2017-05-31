Ребров іде з "Динамо", 1 червня його змінить Хацкевич - ЗМІ

Ім'я наставника, який буде тренувати київське "Динамо" в сезоні 2017/18, і склад його тренерського штабу офіційно будуть оголошені завтра, 1 червня, повідомляє "Динамомания" з посиланням на свої джерела.

За даними видання, ймовірно це буде білоруський фахівець Олександр Хацкевич.

Сам Хацкевич, в інтерв'ю виданню "Вести" зазначив: «Некоректно про це говорити, у «Динамо» ще один матч в сезоні. Так що без коментарів».

Крім того, раніше повідомлялося, що нинішній тренер команди Сергій Ребров, чий контракт закінчується після закінчення сезону 2016/17, напередодні, 30 травня, провів зустріч з президентом київського клубу Ігорем Суркісом. За підсумками зустрічі ніяких кадрових рішень не було прийнято. Суркіс взяв час подумати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 травня, відбудуться матчі останнього туру Прем'єр-ліги. "Динамо" свій останній матч в сезоні 2016/17 проведе в Одесі проти місцевого "Чорноморця".