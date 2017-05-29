Нове керівництво іспанського "Бетіса" не бачить українця Зозулю у складі команди

Форвард іспанського "Бетіса" Роман Зозуля, схоже, незабаром змінить клуб.

Як повідомляє ABC de Sevilla, новоспечений наставник "Бетіса" Кіке Сетьєн не розраховує на Романа Зозулю. "Бетіс" вже повідомив українському форварду, що він може шукати собі новий клуб.

Минулого тижня віце-президент "Бетіса" Лоренсо Серра Феррер та спортивний директор Мігель Торресілья зустрічалися з командою. Ймовірно, що під час цієї зустрічі Зозулі і повідомили про таке рішення клубу. Відзначимо, що Торресілья вже покинув "Бетіс" та зайняв посаду спортивного директора в хіхонському "Спортингу".

Крім того, за повідомленням ЗМІ, "Бетіс" отримував пропозицію щодо Зозулі від "Нью-Йорк Космос", проте іспанці назвали її курйозною. Клуб із США хотів отримати Зозулю безкоштовно, не маючи наміру платити ні за оренду, ні за повноцінний трансфер.

"Бетіс" відхилив цю пропозицію, оскільки має намір заробити на трансфері українця.