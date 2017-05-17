Київське "Динамо" вірить у своїх двох голкіперів

Київське "Динамо" підписало нові угоди з голкіперами Максимом Ковалем і Артуром Рудьком.

Новий контракт Рудька розрахований до літа 2019 року, а Коваля — до середини 2020-го, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

25-річний Артур Рудько є вихованцем "Динамо" і дебютував за першу команду "біло-синіх" у травні минулого року.

Після того, як у поточному сезоні Олександр Шовковський завершив кар'єру, Рудько став основним голкіпером "Динамо", зігравши 23 матчі у всіх турнірах і пропустивши 24 голи.

24-річний Максим Коваль починав кар'єру в запорізькому "Металурзі" і перейшов у "Динамо" в 2010 році. З 2014-го по 2016-й Коваль на правах оренди виступав за ужгородську "Говерлу" і данський "Оденсе".

Після повернення в "Динамо" Коваль провів 6 матчів за команду Сергія Реброва, пропустивши 3 м'ячі.

Сьогодні київське "Динамо" зіграє у фінальному матчі Кубка України з донецьким "Шахтарем". Початок матчу о 21:00.