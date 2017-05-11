Японський футбольний клуб оштрафований за прапори зі схожою на нацистську символікою

Японська "Гамба Осака" була оштрафована і отримала попередження з боку місцевої J-ліги після того, як фанати команди продемонстрували прапори з символом, схожим на герби нацистського СС, повідомляє BBC.

Клуб ошрафован на 2 мільйони ієн.

Прапор, що має подвійне «S» в нацистському стилі був помічений у грі J-League - міському дербі проти "Серезо Осака", яке відбулося 16 квітня. "Гамба" визначила групу фанатів, які розмахували прапорами, заборонила їм відвідувати домашні гри команди і видала необмежену заборону на прапори і банери під час ігор чемпіонату.

«Тим не менш, зусилля клубу щодо створення системи моніторингу діяльності фанатів і їх просвіті недостатні для того, щоб виконати свою важливу обов'язок щодо запобігання дискримінаційних дій», - йдеться у заяві ліги.

"Гамба" йде на 3-му місці в J-лізі з 19 очками з 10 ігор.