Київське "Динамо" просить за Ярмоленка у "Валенсії" 15 мільйонів євро - іспанське джерело
11:48, 10 травня 2017Футбол
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Капітан "Динамо" знаходиться на прицілі у скаутів іспанського клубу.
У послугах Андрія Ярмоленка зацікавлена "Валенсія" / Reuters
Лідер збірної України і капітан "Динамо" Андрій Ярмоленко знаходиться у сфері інтересів іспанської "Валенсії".
За повідомленнями видання Capital Deporte, український клуб оцінив свого футболіста у 15 мільйонів євро, що може стати перешкодою для «Кажанів».
Ярмоленко входить у список пріоритетних трансферів «Валенсії». Скаути іспанського клубу приїжджали в Україну і переглядали матчі Андрія за клуб. Однак для початку керівництву "Валенсії" необхідно буде визначитися з ім'ям нового головного тренера.
У поточному сезоні 27-річний Андрій Ярмоленко провів у складі київського "Динамо" 28 матчів, забив 10 голів і віддав 6 результативних передач.
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