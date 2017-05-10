Київське "Динамо" просить за Ярмоленка у "Валенсії" 15 мільйонів євро - іспанське джерело

Лідер збірної України і капітан "Динамо" Андрій Ярмоленко знаходиться у сфері інтересів іспанської "Валенсії".

За повідомленнями видання Capital Deporte, український клуб оцінив свого футболіста у 15 мільйонів євро, що може стати перешкодою для «Кажанів».

Ярмоленко входить у список пріоритетних трансферів «Валенсії». Скаути іспанського клубу приїжджали в Україну і переглядали матчі Андрія за клуб. Однак для початку керівництву "Валенсії" необхідно буде визначитися з ім'ям нового головного тренера.

У поточному сезоні 27-річний Андрій Ярмоленко провів у складі київського "Динамо" 28 матчів, забив 10 голів і віддав 6 результативних передач.