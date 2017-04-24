УПЛ визначилася з кількістю команд-учасниць в сезоні 2017/18

У Києві відбулося засідання щодо кількості учасників нового сезону української Прем'єр-ліги, повідомляє ТСН Проспорт.

Офіційно прийняте рішення, що в турнірі-2017/18 гратиме 12 команд, як і у поточному сезоні.

Формат УПЛ розглядатимуть пізніше.

Нагадаємо, що цього сезону формат має два етапи. На першому були традиційні два кола, на другому – команди розбилися на дві "шістки" і також проводять два кола, але вже у своїх підгрупах.