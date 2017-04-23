Прем'єр-ліга, 26-й тур, "Карпати" - "Волинь": онлайн відео-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч 26-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають луцьку "Волинь", повідомляє офіційний сайт змагань.

У цьому матчі зустрічаються команди, які займають 10-е і 12-е місця в турнірній таблиці, відповідно.

На рахунку "Карпат" 18 очок, у "Волині" - 13. Разом з "Дніпром" (15) команди ведуть відчайдушну боротьбу за право залишитися в УПЛ на сезон 2017/18.

Матч "Карпати" - "Волинь" розпочнеться на "Арені Львів" о 17.00.

ТБ-трансляція - телеканал УНІАН.