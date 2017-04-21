Прем'єр-ліга, 26-й тур, "Динамо" - "Шахтар": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Києві проходить центрапьный матч туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому зустрічаються лідери турнірної таблиці "Динамо" та донецький "Шахтар", повідомляє офіційний сайт змагань.

На даний момент у гірників 11-очкова перевага над киянами - 66 балів проти 55.

Разом з тим, кияни на 14 очок випереджають у таблиці луганську "Зорю" і можуть цілком упевнено себе відчувати в боротьбі за срібло-бронзу.

Перемога в сьогоднішньому матчі вкрай важлива саме киянам. По-перше, позитивний результат дозволить перервати 5-матчеву безвиграшну серію киян у протистоянні з "Шахтарем" (2 нічиї, 3 поразки), що суттєво допоможе команді Сергія Реброва з психологічної точки зору. По друге - кияни скоротять відрив до 8 очок і зможуть відродити інтригу в боротьбі за титул чемпіона України.

Матч на НСК "Олімпійський" розпочнеться о 20.00.

ТВ-трансляція - телеканал "2+2".