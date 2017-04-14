Новий президент "Мілана" Лі: Ми маємо величезну відповідальність перед історією цієї команди

Новий президент "Мілана" Йонхонг Лі розповів про найближчі цілі клубу.

"У цього славного клубу зараз починається нова глава в історії. Це стало можливо завдяки довірі Сільвіо Берлусконі до нас – китайських інвесторів.

"Мілан" – це топ-клуб у всьому світі, 118 років славної історії. Протягом останніх 30 років "Мілан" мав величезні успіхи: вісім чемпіонських титулів, п'ять Кубків європейських чемпіонів і сім італійських Суперкубків. Тут грали зірки світового футболу. Все це зробило команду дуже популярною серед мільйонів фанатів.

Читайте такожБерлусконі остаточно продав улюблену іграшку ФК "Мілан" китайцям Ми маємо величезну відповідальність перед історією цієї команди. Тепер у клубі працює справжня команда професіоналів у спортивній та фінансовій сферах. Ми хочемо, щоб кожен професіонал віддавав себе клубу. Для нас важливо досягнути великих результатів на світовому рівні. Головне – це любов уболівальників, яка завжди буде збільшуватись", – відзначив Лі, чиї слова передає Football 24.

Нагадаємо, "Мілан" остаточно проданий китайським інвесторам. Про це було повідомлено вчора.

Новий виконавчий директор «Мілана» Марко Фассоне також заявив, що власники клубу з Китаю підтримують головного тренера команди Вінченцо Монтеллу і готові витратити серйозну суму на трансферному ринку, щоб боротися за найвищі цілі.

"Наша мета – повернутися в Лігу чемпіонів якомога швидше. Наша відсутність в цьому турнірі дуже затягнулася. УЄФА простягнув нам руку, адже з наступного сезону від Італії у Лігу чемпіонів будуть кваліфікуватися 4 команди. Завдання: пробитися в турнір у сезоні-2018/19".