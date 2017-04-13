"Манчестер Юнайтед" не зміг здолати "Андерлехт" у Лізі Європи
23:56, 13 квітня 2017Футбол
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Завершилися перші матчі чвертьфіналу Ліги Європи.
Ібрагімович і Ко не змогли обіграти скромний бельгійський "Андерлехт" / Reuters
У четвер відбулися перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи, в центральному з яких англійський "Манчестер Юнайтед" зіграв внічию з бельгійським "Андерлехтом" з Брюсселя, повідомляє офіційний сайт турніру.
Команди зіграли внічию - 1:1.
АНДЕРЛЕХТ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - 1:1 (0:1)
Голи: Генріх Мхітарян, 37 (0:1). Леандер Дендонкер, 86 (1:1)
АЯКС - ШАЛЬКЕ 04 - 2:0
Голи: Классен, 23 - з пенальті (1:0), Классен, 52 (2:0)
СЕЛЬТА - ГЕНК - 3:2
Голи: Боэтьюс, 11 (0:1); Сісто, 15 (1:1); Аспас, 17 (2:1); Гвідетті, 38 (3:1); Буффель, 68 (3:2)
Матчі-відповіді відбудуться 20 квітня.
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