"Манчестер Юнайтед" не зміг здолати "Андерлехт" у Лізі Європи

Завершилися перші матчі чвертьфіналу Ліги Європи.

У четвер відбулися перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи, в центральному з яких англійський "Манчестер Юнайтед" зіграв внічию з бельгійським "Андерлехтом" з Брюсселя, повідомляє офіційний сайт турніру. Команди зіграли внічию - 1:1. АНДЕРЛЕХТ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - 1:1 (0:1) Голи: Генріх Мхітарян, 37 (0:1). Леандер Дендонкер, 86 (1:1) АЯКС - ШАЛЬКЕ 04 - 2:0 Голи: Классен, 23 - з пенальті (1:0), Классен, 52 (2:0) СЕЛЬТА - ГЕНК - 3:2 Голи: Боэтьюс, 11 (0:1); Сісто, 15 (1:1); Аспас, 17 (2:1); Гвідетті, 38 (3:1); Буффель, 68 (3:2) Матчі-відповіді відбудуться 20 квітня.

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