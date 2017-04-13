"Манчестер Юнайтед" не зміг здолати "Андерлехт" у Лізі Європи

23:56, 13 квітня 2017
Футбол
286

Завершилися перші матчі чвертьфіналу Ліги Європи.

Ібрагімович і Ко не змогли обіграти скромний бельгійський

У четвер відбулися перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи, в центральному з яких англійський "Манчестер Юнайтед" зіграв внічию з бельгійським "Андерлехтом" з Брюсселя, повідомляє офіційний сайт турніру.

Команди зіграли внічию - 1:1.

АНДЕРЛЕХТ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - 1:1 (0:1)

Голи: Генріх Мхітарян, 37 (0:1). Леандер Дендонкер, 86 (1:1)

АЯКС - ШАЛЬКЕ 04 - 2:0

Голи: Классен, 23 - з пенальті (1:0), Классен, 52 (2:0)

СЕЛЬТА - ГЕНК - 3:2

Голи: Боэтьюс, 11 (0:1); Сісто, 15 (1:1); Аспас, 17 (2:1); Гвідетті, 38 (3:1); Буффель, 68 (3:2)

Матчі-відповіді відбудуться 20 квітня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #футбол#Ліга Європи