Прем'єр-ліга, 25-й тур, "Дніпро" - "Сталь": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Дніпрі проходить матч 25-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймає "Сталь" з Кам'янського, повідомляє офіційний сайт турніру.

Зустрічаються команди, які займають 11-е і 8-е місце в турнірній таблиці УПЛ, відповідно.

У "Дніпра" на даний момент 11 очок, в той час як у "Сталі" - 27.

У сформованій ситуації в турнірній таблиці очки вкрай необхідні "Дніпру". У команди 11 балів. І якщо "Сталь", "Ворсклу" (27) і "Зірку" (26) наздогнати практично неможливо, то поборотися з "Карпатами" (17) за 10-е місце і право залишитися в елітному дивізіоні цілком реально.

Матч "Дніпро" - "Сталь" розпочнеться у Дніпрі в 17.00.

ТБ-трансляція - телеканал УНІАН.