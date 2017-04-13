Гравець "Боруссії" про матч після вибуху в Дортмунді: УЄФА повинен зрозуміти, що ми не тварини, а люди

Захисник дортмундської «Боруссії» Сократіс Папастатопулос заявив, що після події напередодні вибуху біля автобуса команди йому важко було думати про футбол у грі проти "Монако", повідомляє ESPN FC.

«Перш за все я радий, що живий. Це був найважчий день у моєму житті, і я сподіваюся, що нікому більше не доведеться випробувати подібне. Після вчорашнього я не міг думати про гру. В УЄФА повинні зрозуміти, що ми не тварини. Ми люди, у яких є сім'ї, у яких вдома є діти. Я щасливий, що всі живі. Сьогодні дуже складно думати про гру в футбол, всім було дуже важко йти на роботу після вчорашнього. Сподіваюся, що такого більше не трапиться ні з ким. Сподіваюся, це був останній раз.

Ми поговоримо з тренером і президентом, але ми не можемо нічого зробити. Я відчуваю себе як тварина, а не людина. Той, кому не довелося пережити подібне, не може зрозуміти, наскільки важко це було для нас», — заявив грецький футболіст.

Як повідомляв УНІАН, у середу «Боруссія» в Дортмунді програла з рахунком 2:3 «Монако» в першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів.

Матч пройшов на наступний день після вибуху біля клубного автобуса команди, яка прямувала на гру з "Монако". Спочатку матч повинен був пройти у вівторок.