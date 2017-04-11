США, Канада і Мексика подали спільну заявку на проведення ЧС-2026 з футболу

США, Канада і Мексика подали спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу 2026 року, повідомляється на сайті Федерації футболу США.

Згідно з планами заявочного комітету, левова частка матчів - 60 - буде зіграна в США, Канаді та Мексиці дістануться лише за 10 ігор.

Зазначимо, що США вже приймали ЧС-1994, а в Мексиці змагання пройшли двічі - у 1970 і 1986 роках. Канада не проводила Мундіаль жодного разу.

Ця заявка стала першою на проведення ЧС-2026. Чемпіонат світу-2026 не може пройти в Європі або Азії, тому що ЧС-2018 Росія приймає, а ЧС-2022 – Катар.

ФІФА прийме рішення про те, де пройде турнір в 2020 році.

В січні на Конгресі ФІФА було прийнято рішення, що починаючи з ЧС-2026 число учасників фінальної стадії збільшиться з 32 до 48 команд.