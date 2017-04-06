ФК "Полтава" готовий звернутися до суду в Лозанні у справі проти ФФУ

ФК "Полтава" готовий звернутися до спортивного арбітражного суду в Лозанні, якщо команді зарахують технічну поразку в матчі 1/4 фіналу Кубка України проти "Шахтаря". Про це стало відомо Sport Arena з джерел, близьких до полтавського клубу.

У вівторок, 4 квітня, КДК ФФУ визнав газон стадіону ФК "Полтава" непридатним для гри у футбол і зобов'язав клуб прийняти "Шахтар" на іншому полі, яке відповідає вимогам регламенту УПЛ і Положення про Кубку України на сезон-2016/17.

Однак президент ФК "Полтава" Леонід Соболєв заявив, що домашнє поле його клубу знаходиться в ідеальному стані, а на наступний день, коли матч з "Шахтарем" був зірваний, Соболєв заявив про зняття команди зі змагань.

Примітно, що, незважаючи на таку гучну заяву Леоніда Соболєва, головний тренер полтавчан Юрій Ярошенко вчора поїхав разом з командою на чергове тренування.

Свою позицію з цього приводу висловив і президент УПЛ Володимир Генінсон. На його думку, ФФУ зобов'язана присудити ФК "Полтава" технічну поразку за відмову грати з "Шахтарем" на іншому полі.

Тим не менше, технічну поразку полтавському клубу все ще не зараховано.

Сьогодні стали відомі результати жеребкування півфіналів Кубка України. Переможець пари "Полтава" - "Шахтар" вдома зустрінеться з "Дніпром", а "Миколаїв" зіграє проти "Динамо".