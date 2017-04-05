"Динамо" обіграло "Нафтовик-Укрнафта" і вийшло у півфінал Кубка України

В Охтирці завершився матч 1/4 фіналу Кубка України з футболу, в якому "Нафтовик-Укрнафта" приймав київське "Динамо" і програв, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 0:1.

Матч проходив з помітною перевагою киян, а єдиний гол гості забили наприкінці першого тайму. На 44-й хвилині відзначився Денис Гармаш. Його партнер Микола Морозюк навісив зі штрафного справа на дальній кут воротарського майданчика. Гармаш вистрибнув вище всіх і головою вколотив м'яч у сітку.

Після перерви кияни грамотно грали на утримання рахунку і зуміли довести матчі до логічної перемоги.

Таким чином, "Динамо" стало третім півфіналістом кубкового турніру після "Миколаєва" та "Дніпра".

Доля матчу "Полтава" - "Шахтар", який так і не відбувся, буде вирішено на засіданні Контролько-дисциплінарного комітету Федерації футболу України. Найімовірніше, "Полтаві" зарахують технічну поразку і в наступний раунд змагань вийде "Шахтар".