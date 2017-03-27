Суркіс: я пропонував Реброву продовжити контракт ще взимку

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс в ефірі програми "Профутбол" на каналі 2+2 прокоментував останні чутки про можливі нові тренерів команди.

За його словами, із жодним тренером, як пишуть в Інтернеті, з Хацкевичем, Лужнимим, Калитвинцевим президент "Динамо" взагалі не говорив.

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"Настане момент, коли закінчиться чемпіонат, ми будемо приймати рішення. Була розмова з Ребровим взимку. Він сказав, що допрацює контракт і будемо приймати рішення. Не все залежить від мене, а ще багато що залежить від Сергія Станіславовича. Чи є мотивація, чи хоче він працювати, прогресувати з цією командою і досягати результату", - сказав Суркіс.

Він зазначив, що у будь-якій команді бувають провали, але вони не можуть бути постійно.

"Уже в наступному сезоні будуть стояти інші завдання, це потрапляння в Лігу чемпіонів, це боротьба за чемпіонство. У цьому році у нас ще є завдання виграти Кубок", - сказав Суркіс.

Раніше повідомлялося, що керівництво київського "Динамо" не планує продовжувати контракт із головним тренером команди Сергієм Ребровим. Угода закінчується влітку цього року. Як зазначали ЗМІ, Реброва на чолі київського "Динамо" можуть змінити Юрій Калитвинцев, Олександр Хацкевич або Олег Лужний.

Нагадаємо, що Сергій Ребров очолив "Динамо" в 2014 році. З ним команда двічі ставала чемпіоном України (2015, 2016), двічі вигравала Кубок (2014, 2015) і один раз - Суперкубок країни (2016). Саме Ребров після 17-річної перерви і вивів киян у стадію плей-офф Ліги чемпіонів.

В нинішньому сезоні київське "Динамо" вкрай невдало виступило у Лізі чемпіонів, посівши останнє місце в групі. У Прем'єр-лізі команда відстає від донецького "Шахтаря" на 14 очок.