Степаненко: "На матч проти Хорватії потрібно добре налаштуватися і вірити в свої сили"

Гравець збірної України Тарас Степаненко взяв разом з Андрієм Шевченком участь у прес-конференції напередодні матчу Хорватія - Україна в Загребі на стадіоні "Максимір", де відповів на запитання журналістів, повідомляє кореспондент УНІАН.

"З приводу психології - дуже важливого аспекту у грі. Граємо на виїзді, дуже важлива гра, дуже сильна команда-супротивник. Добре налаштуватися, вірити у свої сили - тоді все вийде", - почав гравець.

Читайте такожШевченко: "Завдання команди - створити певний пресинг""Щодо суперника - у них є дуже сильні Модріч і Ракітіч. Ми проводили численні теоретичні заняття, досконально вивчили суперника. Зрозуміло, що цих гравців не можна залишати на самоті, ми повинні закривати всі зони, грати грамотно в обороні. Це головне завдання".

"Чи подобаються мені гри з такими сильними суперниками? Звичайно, матчі такого високого рівня на міжнародній арені, це завжди здорово. Гравці завжди чекають таких матчів. Саме в них ти розумієш якого ти досяг свого певного рівня, чого чекати в майбутньому, чи ти готовий до матчів на міжнародній арені, на такому високому рівні. З такими суперниками, як зірки світового футболу зі збірної Хорватії".

"Що потрібно зробити, щоб отримати задоволення від гри? Ми зовні напружені, може бути, а всередині, повірте, все спокійно. Ми спокійно готуємося до гри. Ми не приїхали відбиватися, ставити "автобуси", ми приїхали грати, показати хороший футбол, порадувати себе і вболівальників. Для нас це важливо, кожен відчуває, що ми приїхали сюди за результатом. Ми приїхали грати у футбол. І завтра, повірте, кожен з нас буде просто грати у футбол, отримувати задоволення і доставляти його вболівальникам".

Як повідомляв УНІАН, матч Хорватія-Україна відбудеться у п'ятницю, 24 березня, в Загребі на стадіоні "Максимір".