Шевченко: В матчі з Хорватією перевіримо, на якому рівні знаходиться збірна України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про підготовку команди до майбутнього відбіркового матчу до чемпіонату світу-2018 проти Хорватії, повідомляє SportArena з посиланням на телеканал Футбол 1.

«Хорватія – це хороша і сильна команда, яка показує хороший футбол. У суперника є прекрасні виконавці в середині поля, які здорово пресингують, команда добре тримає м'яч і багато забиває. Тим для нас буде цікавіше. Подивимося, на якому рівні ми знаходимося», — сказав Шевченко.

«Атмосфера в збірній не дає нам хвилюватися. Наше завдання полягає в тому, щоб з першого тренування хлопці почали вникати, а ми проводимо досить теорії, пояснюємо принципи нашої гри, і ми будемо вимагати від них».

«Новим гравцям треба дати більше інформації про нашу структуру гри, а в тренувальному процесі вже дивитися, як вони це будуть втілювати і працювати. Далі вже будемо приймати рішення. Завжди приємно, коли гравці своїм станом і бажанням змушують себе ставити в склад», - додав головний тренер збірної України.

Як повідомляв УНІАН, у минулу суботу українська збірна розпочала тренувальний збір в Австрії, а вже в п'ятницю, 24 березня, проведе матч 5-го туру відбору до ЧС з хорватами.

Після 4 турів відбору до ЧС хорвати лідирують у групі I, маючи в активі 10 очок. Україна йде на 2-м місці, відстаючи лише на 2 бали. При цьому на третьому місці з 7 очками йде збірна Ісландії.