Фанат виграв 16 тисяч євро при ставці в 20 євро, вгадавши точний рахунок двох футбольних матчів ЛЧ
Фанат з Німеччини вгадав точний рахунок матчів "Боруссія (Д)" – "Бенфіка" і "Барселона" – "ПСЖ" та завдяки подвійній ставці виграв з коефіцієнтом 840.
Як видно на чеку, опублікованому в соцмережі Twitter, за 45 хвилин до початку матчів 1/8 футбольної Ліги Чемпіонів 8 березня вболівальник поставив всього 20 євро на те, що дортмундська "Боруссія" обіграє португальську "Бенфіку" з рахунком 4:0, а іспанська "Барселона" французький "ПСЖ" – з рахунком 6:1.
Читайте також"Барселона" розгромила ПСЖ і зуміла вийти в чвертьфінал Ліги чемпіонів
Оскільки перемога німецького клубу з таким рахунком оцінювалася з коефіцієнтом 12, а перемога іспанців з коефіцієнтом 70, а при правильному вгадуванні рахунків двох матчів ці коефіцієнти множаться один на одного, в результаті щасливий уболівальник отримав коефіцієнт 840 і при ставці в 20 євро виграв 15993,60 євро.
Dortmund to win 4-0 ✅— Mr Fixit (@mrfixitstips) March 9, 2017
Barcelona to win 6-1 ✅
€20 Staked. €15,993.60 Returned. ✅
What a bet this was. pic.twitter.com/g1SQlhubyL