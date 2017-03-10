Фанат виграв 16 тисяч євро при ставці в 20 євро, вгадавши точний рахунок двох футбольних матчів ЛЧ

Як видно на чеку, опублікованому в соцмережі Twitter, за 45 хвилин до початку матчів 1/8 футбольної Ліги Чемпіонів 8 березня вболівальник поставив всього 20 євро на те, що дортмундська "Боруссія" обіграє португальську "Бенфіку" з рахунком 4:0, а іспанська "Барселона" французький "ПСЖ" – з рахунком 6:1.

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Оскільки перемога німецького клубу з таким рахунком оцінювалася з коефіцієнтом 12, а перемога іспанців з коефіцієнтом 70, а при правильному вгадуванні рахунків двох матчів ці коефіцієнти множаться один на одного, в результаті щасливий уболівальник отримав коефіцієнт 840 і при ставці в 20 євро виграв 15993,60 євро.