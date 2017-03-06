Фанати України та Хорватії уклали угоду про "ненапад" під час відбіркового матчу ЧС-2018

Напередодні гри збірних Хорватії та України в рамках відбіркового турніру ЧС-2018 з футболу досягнута попередня домовленість з фанатами різних хорватських клубів про «ненапад» на цьому виїзному, для нас, матчі, повідомляє Ультрас України на своїй сторінці у Facebook.

Ініціатива виходила з нашого боку і хорватські фанати її підтримали.

"Війна на Балканах в 90-х роках і події останніх років в Україні - дуже схожі. Саме тому - кількість добровольців з Хорватії, які зараз борються на Сході України, одна з найбільших, з числа європейських країн. Для нас, українських фанатів, є речі набагато важливіші субкультурних конфронтацій. Нам нема чого «ділити» з хорватами. Під час матчу-відповіді наших збірних, який відбудеться в Україні, ми зробимо все залежне з нашого боку, щоб перебування фанатів з Хорватії у нас в гостях пройшло в позитивній атмосфері та без інцидентів", - йдеться у заяві.

Читайте такожУкраїнським вболівальникам буде виділено 4 тисячі квитків на матч відбору ЧС-2018 з Хорватією "Звертаємося до всіх, хто збирається відвідати гру в Загребі: поводьтеся адекватно і шанобливо по відношенню до місцевих жителів, як на стадіоні, так і за його межами. Не створюйте конфліктні і провокаційні ситуації. Протистояння в цей день має бути тільки на полі - між нашими збірними", - додають автори заяви.

У свою чергу хотіли б звернутися до тих хорватських фанатів, для кого ця інформація буде неочікуваною: сподіваємося на ваше розуміння і просимо підтримати цю ідею.

Під цим текстом підписалися фанати наступних клубів, які вирушають на виїзд в Загреб - Динамо Київ, Дніпро, Карпати Львів, Металіст Харків, ЦСКА Київ та Чорноморець Одеса.

Як повідомляв УНІАН, матч Хорватія - Україна відбудеться в Загребі 24 березня.