Екс-гравець київського "Динамо" Громов перейшов в російські "Крилья Совєтов"

Головний тренер російської команди "Крилья Совєтов" (Самара) Вадим Скрипченко після поразки в матчі Прем'єр-ліги від московського "Локомотива" відповів на запитання журналістів, серед яких був і слух про перехід екс-гравця київського "Динамо" Артема Громова, повідомляє офіційний сайт російського клубу.

"Артем Громов знаходиться в розташуванні нашої команди. Думаю, він буде готуватися до наступної гри. Він у гарному фізичному тонусі і зможе допомогти", - заявив тренер.

3 березня стало відомо, що Громов покидає київське "Динамо" у статусі вільного агента.

Громов уклав контракт з «Динамо» в кінці травня 2016 року, угода набула чинності 1 липня. З того часу він провів за клуб 9 матчів у чемпіонаті України, один – в Кубку України, один – в Суперкубку і один – в Лізі чемпіонів.

27-річний півзахисник Громов провів 9 років у полтавській "Ворсклі" (2007-2016), взявши участь, в цілому, у 132 матчах і забив 25 голів. Після чого влітку 2016-го перейшов в "Динамо".

Зіграв п'ять матчів за збірні України - U-20 (2), U-21 (1) та національну команду - 2.