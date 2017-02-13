Відомий український футбольний фахівець Грозний залишив тбіліське "Динамо"

Головний тренер "Динамо" (Тбілісі) В'ячеслав Грозний у ніч на понеділок залишив розташування команди, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Грозний вилетів додому за сімейними обставинами.

"Український фахівець більше не може продовжувати працювати з нашою командою", - уточнюється в новині.

Читайте такожЕкс-тренер "Говерли" Грозний може очолити польську "Легію"Разом з тим, остаточне рішення з приводу відставки Грозного керівництво клубу планує прийняти в понеділок, 13 лютого.

Грозний очолив грузинський клуб у жовтні 2016 року. До цього працював з низкою українських клубів, російськими "Спартак" (Москва) і "Терек" (Грозний), болгарським "Левскі" і казахстанським "Тоболом".