Збірна України залишилася на 30-му місці в рейтингу ФІФА, Росія знову оновила антирекорд

У четвер Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила новий рейтинг національних збірних, у якому збірна України залишилася на 30-му місці, а команда Росії оновила свій антирекорд, опустившись на 61-е місце, повідомляє офіційний сайт FIFA.

На рахунку команди Андрія Шевченка 805 балів.Українці виявилися єдиними серед своїх сусідів по рейтинговій таблиці, хто залишився на колишній позиції в порівнянні з грудневим рейтингом.

У свою чергу, збірна Росії опустилася на 5 місць - з 56-ї на 61-у позицію, оновивши антирекорд рейтингу. Росіяни пропустили вперед команди Панами, Марокко, Малі, Камеруну і Венесуели.

У першій п'ятірці рейтингу ніяких змін не відбулося - Аргентина, Бразилія, Німеччина, Чилі і Бельгія залишилися на своїх місцях. Франція обігнала Колумбію в боротьбі за 6-7 місця, а десятку найсильніших, як і раніше, замикають Португалія, Уругвай та Іспанія.

Наступна версія рейтингу буде опублікована 9 березня.