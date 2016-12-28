Луческу заговорив по-новому: Росія та Україна для мене одна й та сама країна

Головний тренер санкт-петербурзького "Зеніта" Мірча Луческу розповів про свою адаптацію в Росії. Слова фахівця наводить Матч ТВ.

"Після Донецька мені не було складно адаптуватися. Росія і Україна для мене – одна й та сама країна. Їх розділила випадковість, історія. Але для моїх однолітків це весь колишній Радянський Союз. Звичаї і життя тут одні й ті ж, спосіб мислення ідентичний, тип поведінки - теж", - сказав румунський тренер.

Нагадаємо, в квітні 2015 року Мірча Луческу, будучи тренером донецького "Шахтаря", заявляв, що Росія воює проти України.

Луческу перейшов з "Шахтаря" в "Зеніт" у травні 2016 року. На даний момент петербурзька команда перебуває на другому місці в турнірній таблиці, поступаючись п'ятьма очками московському "Спартаку".